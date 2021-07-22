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четверг, 22 июля 2021 23:11

"Семья прощалась со мной, я плакал" - Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в карьере

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&quot;Семья прощалась со мной, я плакал&quot; - Роналду рассказал о самом тяжелом моменте в карьере
Роналду начинал карьеру в Спортинге. Фото: eurosport

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду рассказал о непростом старте своей карьеры.

Роналду вспомнил эмоциональный момент, когда ему в юном возрасте пришлось покинуть семью и переехать из родной Мадейры в Лиссабон, где он в 1997 году начал выступать за Спортинг, сообщает Besoccer.

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"Семья прощалась со мной. Все были в очках, но я видел, как из-под них текут слезы. С этим образом в голове я поднялся в самолет.

Это был самый тяжелый момент в моей карьере. Конечно, я плакал.

Так началось мое путешествие. Когда я оставил свою семью на Мадейре - это был самый тяжелый момент в карьере", - сказал Роналду.

Роналду является воспитанником Спортинга, в системе которого он находился с 1997 по 2003 год, после чего перешел в Манчестер Юнайтед. После карьеры в Англии Роналду стал игроком Реала, а оттуда перешел в Ювентус.

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