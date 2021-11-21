Семин вспомнил разгром от Лобановского

Семин выигрывал Кубок России. Фото: РИА "Новости"

Бывший наставник "Динамо" Юрий Семин назвал тренера, против которого ему было труднее всего играть.

"Тяжелее всего было против Валерия Лобановского. В тот период он опережал всех лет на 10-15. Сейчас много говорят об интенсивности, а у Лобановского в то время уровень интенсивности в игре был такой, как сейчас.

Они обыграли наш "Локомотив" со счетом 6:1. Правда, тогда мы были в первой лиге и вышли в финал Кубка. А "Динамо" было чемпионом, выигрывало Кубок Кубков. В финале они нас разгромили", – вспомнил Семин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луческу убедился, что ему далеко до Лобановского

В финале Кубка СССР в 1990 году киевское "Динамо" разгромило "Локомотив" со счетом – 6:1. Хет-триком отличился Олег Саленко. По одному мячу забили Алексей Михайличенко, Василий Рац и Геннадий Литовченко.