Селезнев забил в ворота "Галатасарая"

Гол Евгения Селезнева не помог "Акхисару" победить "Галатасарай"

"Акхисар" украинца Евгения Селезнева проиграл дома "Галатасараю" (1:2) в первом полуфинальном матче Кубка Турции.

Селезнев открыл счет в матче, удачно сыграв в одно касание в чужой штрафной. Но впоследствии его партнерам не удалось удержать перевес в счете.

"Галатасарай" играл лучше, атаковал больше и воплотил свое преимущество в два забитых мяча. Второй из них гости провели за пару минут до финального свистка после навеса с углового.

Ответный поединок команды проведут уже в Стамбуле 17 апреля.

На счету Евгения Селезнева после сегодняшнего мяча уже 5 голов в 10 матчах за "Акхисар" во всех турнирах.

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Украинский форвард попал в сборную 23-го тура чемпионата Турции по версии Whoscored.