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понедельник, 07 декабря 2020 11:44

Селезнев собрался завершать карьеру в львовском клубе

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Селезнев собрался завершать карьеру в львовском клубе
Евгений Селезнев подписал контракт с "Колосом" на один год. Фото: ФК "Колос"

Бывший форвард сборной Украины 35-летний Евгений Селезнев заявил, что завершит карьеру в львовском "Руси",

Селезнев планирует поиграть на высоком уровне еще полтора-два сезона, после чего завершит карьеру.

"Я обещал Григорию Козловскому (президент" Руха "- Gazeta.ua), что закончу у него в "Рухе". Жизнь непредсказуемая штука. Хочется стать еще раз лучшим бомбардиром УПЛ. Главное, что есть цель.

Сколько еще смогу сыграть? Главное, не обманывать футбол, но думаю, полтора года точно сыграю", - сказал Селезнев в программе "Вацко Live".

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Евгений Селезнев с лета 2020 выступает за "Колос". К этому защищал цвета "Шахтера", "Днепра", "Арсенала", "Кубани", "Малаги" и ряде турецких клубов.

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07
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