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суббота, 19 февраля 2022 13:38

Селезнёв рассказал, когда закончит карьеру

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Селезнёв рассказал, когда закончит карьеру
Евгений Селезнёв. Фото: ФК "Минай"

Евгений Селезнёв закончит карьеру, если "Минай" в нынешнем сезоне вылетит из Премьер-лиги.

Об этом заявил сам нападающий закарпатской команды клубному YouTube-каналу.

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"Только слабый заканчивает карьеру, если не получается. Надо работать. Я еще не наигрался в футбол.

Я пообещал, что "Минай" останется в Премьер-лиге. Если "Минай" не останется - я заканчиваю сразу карьеру. Мы вылезем (со дна турнирной таблицы - Gazeta.ua). Мяч не лезет в ворота, но когда-нибудь полезет. Кто еще "возил" "Динамо" так, как мы во втором тайме? Даже "Шахтер" так не сыграл", - сказал Селезнёв.

Евгений также добавил, что хотел бы стать спортивным директором в будущем.

"Минай" в турнирной таблице идет на предпоследней строчке, отставая от 14-го места на три очка. Весной команде предстоит сыграть 12 матчей в УПЛ.

Селезнев известен выступлениями за "Шахтер", "Днепр", турецкие клубы, российскую "Кубань" и испанскую "Малагу". В составе сборной Украины провел 58 матчей и забил 11 голов. Участвовал в Евро-2016.

Предыдущий клуб Евгения, "Колос", прекратил с ним сотрудничество из-за подозрения в нарушении режима.

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Дата
19
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