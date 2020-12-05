Селезнев не откажется от матери ради Крыма

Евгений Сеезнев играл в российской "Кубани"

Нападающий "Колоса" Евгений Селезнёв объяснил переход в "Кубань" в 2016 году, а также назвал чей Крым.

"Что касается перехода в "Кубань", мне нужен был какой-то вызов. Российско-украинские отношения? Меня выводят на разговор, в котором я не разбираюсь. Крым на данный момент русский? У меня мама сейчас там живёт. Она не может просто оттуда выехать. Мне что, от матери отказаться?" – сказал Селезнёв в интервью для YouTube-канала Вацко Live.

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Селезнёв выступал за донецкий "Шахтёр" и "Днепр". В 2009 году форвард завоевал Кубок УЕФА в составе "Шахтёра", а в сезоне-2011/2012 стал чемпионом Украины и выиграл Кубок страны. Вместе с "Днепром" Селёзнёв дошёл до финала Лиги Европы в 2015 году.