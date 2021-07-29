"Шел к этой медали 18 лет" - Романчук прокомментировал бронзу Олимпиады

Михаил Романчук принес Украине четвертую медаль на Олимпиаде Фото: Gettyimages.com

Украинский пловец 24-летний Михаил Романчук остался доволен бронзовой случаем на Играх в Токио.

Романчука считали фаворитом заплыва на 800 метров вольным стилем, но он пришел к финишу только третьим.

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"К этой награде я шел 18 лет. С 6 лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петру Нагорному, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было.

Это был очень сложный и необычный финал. Я очень надеялся улучшить свой олимпийский рекорд, который установил в полуфинале. Но радует, что его так и не превзошли. Буду готовиться к старту на 1500 метров", - сказал Романчук в комментарии НОК Украины.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Сейчас в активе сборной Украины на играх в Токио четыре бронзовые награды.