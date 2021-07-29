"Шел к этой медали 18 лет" - Романчук прокомментировал бронзу Олимпиады

 
Ексклюзивы
1/5
Без чествований князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Без чествований князя Владимира Россия потеряет истоки государственности
Просмотров: 72
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 2025
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 432
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 324
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
Просмотров: 4311
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 558
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
1 Просмотров: 414
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1071
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 3006
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 405
Фото
Все фото
6
7
7
6
4
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Украинка покорила &quot;гору-убийцу&quot;, где погибает каждый четвертый
Украинка покорила "гору-убийцу", где погибает каждый четвертый
Призершу Олимпиады Билодид овациями встретили в Киеве
Призершу Олимпиады Билодид овациями встретили в Киеве
На Олимпиаде спортсмен из Океании влюбил в себя сеть: фото с обнаженным торсом стали вирусными
На Олимпиаде спортсмен из Океании влюбил в себя сеть: фото с обнаженным торсом стали вирусными
Видео
Все видео
Перуанский футболист забил красивый гол в МЛС
Перуанский футболист забил красивый гол в МЛС
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
На Олимпиаде болельщик прервал матч исполнением гопака
Соревнования на Олимпиаде отменили из-за мощного тайфуна
Соревнования на Олимпиаде отменили из-за мощного тайфуна
Показали, как "Динамо" живет в Австрии
Показали, как "Динамо" живет в Австрии
Лунин не спас "Реал" от поражения
Лунин не спас "Реал" от поражения
Интервью
1/5
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1377
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1665
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1224
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 июля 2021
Просмотров: 504
Любов поляків
На початку 1990-х багато материних знайомих їздили в Польщу торгувати на базарі. Продавали посуд, постільну білизну й інший крам. Одного разу поїхала ...
четверг, 29 июля 2021 08:10

"Шел к этой медали 18 лет" - Романчук прокомментировал бронзу Олимпиады

  Комментировать
&quot;Шел к этой медали 18 лет&quot; - Романчук прокомментировал бронзу Олимпиады
Михаил Романчук принес Украине четвертую медаль на Олимпиаде Фото: Gettyimages.com

Украинский пловец 24-летний Михаил Романчук остался доволен бронзовой случаем на Играх в Токио.

Романчука считали фаворитом заплыва на 800 метров вольным стилем, но он пришел к финишу только третьим.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина потеряла одно "золото" в плавании – Романчук получил "бронзу"

"К этой награде я шел 18 лет. С 6 лет, когда начал заниматься плаванием и пришел к своему тренеру Петру Нагорному, вместе с которым и удалось достичь всех результатов. Конечно, без него бы ничего этого не было.

Это был очень сложный и необычный финал. Я очень надеялся улучшить свой олимпийский рекорд, который установил в полуфинале. Но радует, что его так и не превзошли. Буду готовиться к старту на 1500 метров", - сказал Романчук в комментарии НОК Украины.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.

Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Сейчас в активе сборной Украины на играх в Токио четыре бронзовые награды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Шел к этой медали 18 лет" - Романчук прокомментировал бронзу Олимпиады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

Взяли турецкую крепость

Паром перевернулся и утонуло около 140 человек

Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию

Свадьба века: в стране объявили выходной

В бойне в тюрьме погибло 62 человека

Самое читаемое
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 10053
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 6192
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 5562
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 1 Просмотров: 5094
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 5004
Спорт
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
6
 Просмотров: 450
Бойфренд Харлан выиграл две серебряные медали в Токио
Бойфренд Харлан выиграл две серебряные медали в Токио Просмотров: 153
Костевич рискует не попасть в финал Олимпиады
Костевич рискует не попасть в финал Олимпиады Просмотров: 126
"Динамо" официально подписало воспитанника "Шахтера"
"Динамо" официально подписало воспитанника "Шахтера" Просмотров: 144
Украинский боксер вышел в четвертьфинал Олимпиады
Украинский боксер вышел в четвертьфинал Олимпиады Просмотров: 171
Больше всего комментируют
14
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
6
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
3
Зеленский звонил Путину накануне срыва спецоперации по "вагнеровцам" – Омельченко
Голосов: 107
Голосование Сколько золотых наград выиграет Украина на Олимпиаде?
  • 1) меньше трех
  • 2) три
  • 3) больше трех
Просмотреть