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суббота, 10 августа 2019 20:11

Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
10

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26-летнюю американскую гольфистку Пейдж Спиранак называют одной из самых красивых спортсменок мира. Благодаря своей красоте Пейдж вышла на широкую публику, и привлекла новых фанатов в гольф.

Американская спортсменка оживила интерес к женскому гольфу, сделала его более прибыльным и посещаемым зрителями, особенно мужчинами. Девушка буквально подняла этот спорт на более высокий уровень.

Сексуальная блондинка не стесняется показывать свое роскошное тело. Сеть переполнена снимками Пейдж в откровенной одежде, и без нее.

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Пейдж Спиранак одна из самых сексуальных спортсменок мира. Фото: соцсети
Пейдж Спиранак одна из самых сексуальных спортсменок мира. Фото: соцсети
Пейдж Спиранак одна из самых сексуальных спортсменок мира. Фото: соцсети
Пейдж Спиранак одна из самых сексуальных спортсменок мира. Фото: соцсети
Пейдж Спиранак одна из самых сексуальных спортсменок мира. Фото: соцсети

Мексикано-американская актриса 52-летняя Сальма Хайек показала сексуальную фигуру в купальнике. Кроме соблазнительных снимков, звезда опубликовала видео, на котором плещется полностью обнаженной в воде.

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10
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