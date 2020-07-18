Сексуальная и зажигательная: соблазнительные фото горячей спортсменки

Джорджия Елленвуд - невероятно красивая и сексуальная спортсменка, занимающаяся семиборьем.

Девушка проживает и тренируется в Ванкувере, она входит в канадскую сборную. Елленвуд неоднократно завоевывала награды на различных соревнованиях, в том числе на Панамериканских и университетских.

У себя на родине Джорджия достаточно популярна - на ее аккаунт в Instagram подписаны 346 тыс. человек. Следить за социальной сетью девушки очень интересно - там есть фото и с соревнований, и с отдыха.

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Семиборье - это легкоатлетическая дисциплина, включающая соревнования в семи видах легкой атлетики. Соревнования по семиборью у девушек включают следующие дисциплины: бег на 100 м с барьерами, прыжок в высоту, толкание ядра, бег на 200 м, прыжок в длину, метание копья и бег на 800 м.