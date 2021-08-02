Сексапильная греческая красавица представила форму итальянского клуба

Итальянский футбольный клуб "Венеция" представил новую футбольную форму.

Героиней съемки стала роскошная греческая красавица Теописти Пурлиотопулу.

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На черную основу нанесены золотые элементы, вдохновленные позолоченными церквями, памятниками и дворцами города, а также историческим значением золота в венецианском искусстве и торговли.

На майке также изображены золотые звезды легендарного собора Святого Марка, расположенные в виде буквы V.

Автор: Instagram.com/veneziafc

Автор: Instagram.com/veneziafc

Автор: Instagram.com/veneziafc

Футбольный клуб "Венеция" за почти 20 лет снова поднялась в высшую лигу итальянского футбола. После финансовых трудностей клуб технически выпал из профессионального футбола, перейдя в Серию D, четвертую по силе итальянской лиге.