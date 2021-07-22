Мисс Вселенная похвасталась роскошным телом в трендовых купальниках

Фото: Instagram.com/oliviaculpo

Американская модель 29-летняя Оливия Калпо, которая имеет титулы "Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012", поделилась с поклонниками новыми фотографиями. Красавица опубликовала серию ярких снимки в бикини на своей странице в Instagram.

Оливия позирует в купальниках разных фасонов, которые однозначно можно назвать трендовыми в этом сезоне. Среди моделей желтый раздельный купальник без бретелек, а также две пары плетеных бикини белого и бирюзового цветов.

Поклонники отметили идеальную фигуру Оливии и красивый загар.

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В 2019-м Оливию Калпо признали самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim. Однако Калпо не прекращает восхищать своих фанов откровенными фотографиями на своей странице в Instagram.