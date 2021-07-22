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четверг, 22 июля 2021 23:46

Мисс Вселенная похвасталась роскошным телом в трендовых купальниках
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Американская модель Оливия Калпо радует фанов откровенными фотографиями
Фото: Instagram.com/oliviaculpo
Американская модель Оливия Калпо радует фанов откровенными фотографиями
Американская модель Оливия Калпо радует фанов откровенными фотографиями
Американская модель Оливия Калпо радует фанов откровенными фотографиями
Американская модель Оливия Калпо радует фанов откровенными фотографиями

Американская модель 29-летняя Оливия Калпо, которая имеет титулы "Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012", поделилась с поклонниками новыми фотографиями. Красавица опубликовала серию ярких снимки в бикини на своей странице в Instagram.

Оливия позирует в купальниках разных фасонов, которые однозначно можно назвать трендовыми в этом сезоне. Среди моделей желтый раздельный купальник без бретелек, а также две пары плетеных бикини белого и бирюзового цветов.

Поклонники отметили идеальную фигуру Оливии и красивый загар.

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В 2019-м Оливию Калпо признали самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim. Однако Калпо не прекращает восхищать своих фанов откровенными фотографиями на своей странице в Instagram.

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