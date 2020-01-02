Сейв Лунина вошел в топ-10 чемпионата Испании за 2019 год

Андрей Лунин не провёл ни одного матча в чемпионате Испании в текущем сезоне.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин вошел в почетный список голкиперов, которые в 2019-м отличились невероятными сейвами и спасли свои ворота от неминуемого гола в матчах Ла Лиги.

Официальный YouTube-канал Ла Лиги обнародовал видео с лучшими сейвами и включил туда украинском. Лунин выступая за "Леганес" в поединке против мадридского "Атлетико" спас свою команду.

В одном из эпизодов Андрей отреагировал на выстрел со штрафного и в невероятном прыжке отвел угрозу от ворот. Этот момент был удостоен шести строчки рейтинга, пишет "Футбол 24"

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Первое же место занял Роберто Сантамария с "Жироны", а вторую и третью ступени "захватил" Облак с "Атлетико".