Сегодня официально стартует Олимпиада-2022. Состоится церемония открытия

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Сегодня, 4 февраля, в Пекине официально откроются XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года.

Церемония открытия запланирована на 14:00 по Киеву.

При этом, как сообщалось, соревнования начались еще два дня назад. Свои первые матчи и официальные тренировки провели смешанные команды по керлингу, хоккеистки, горнолыжники, прыгуны с трамплина, саночники и фристайлисты.

Например, саночники, среди которых был и украинец Антон Дукач, уже совершили по четыре официальных заезда. Андрей Мандзий на старт не выходил, из-за чего может не получить допуск к официальным стартам.

Среди женщин первые заезды выполнили украинки Елена Стецкив и Юлианна Туницкая.

В прыжках с трамплина начал соревнование Антон Корчук. Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк в первый день не стартовали.

В скоростном спуске в горнолыжном спорте попробовал свои силы во время первой тренировки Иван Ковбаснюк.

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Расписание соревнований на пятницу, 4 февраля:

2:35 и 7:35 - Керлинг. Смешанные пары. 7 матчей.

3:00 и 4:45 - Санный спорт. Тренировочные заезды 5 и 6. Мужчины. Антон Дукач и Андрей Мандзий.

3:55, 5:35 и 7:15 - Фигурное катание. Командные соревнования: мужчины (Иван Шмуратко не выйдет на старт из-за положительного теста на ковид), танцы на льду (Александра Назарова и Максим Никитин), парное катание (София Голиченко и Артем Даренский).

5:00 - Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Тренировка 2. Мужчины. Иван Ковбаснюк.

5:00 - Прыжки с трамплина. Тренировка 2. Женщины.

6:10 - Хоккей. Женщины. 2 матча.

8:00 - Прыжки с трамплина. Тренировка 2. Мужчины. Виталий Калиниченко, Евгений Марусяк и Антон Корчук.

13:55 - Официальное открытие Олимпиады.

В расписании указано время начала событий по Киеву.

Первые медали на Олимпиаде-2022 разыграют 5 февраля. XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.