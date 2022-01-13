Сегодня мужская сборная Украины по гандболу стартует на Евро-2022

Мужская сборная Украины по гандболу. Фото: ФГУ

В четверг, 13 января, мужская сборная Украины стартует на чемпионате Европы 2022 по гандболу в Венгрии. Сегодня наша команда будет противостоять команде Сербии. Начало в 19:00.

В следующих поединках украинцы сразятся с Францией и Хорватией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определился победитель женского чемпионата мира по гандболу

Путь на Евро-2022

Сборная Украины стартовала в квалификации Евро-2022 с третьего этапа. Это было в ноябре 2020 года, когда в первом матче украинцы разошлись миром с Россией - 27:27.

После этого "сине-желтые" дважды побели над Фарерскими островами, а также трижды проиграли: Чехии (дважды) и России.

И все же Украине удалось пробиться на чемпионат Европы, ведь она была одной из лучших среди сборных, которые заняли в своих группах третьи места. Решающей стала именно ничья с россиянами.

Соперники

Сербы в квалификации были непобедимы. Победили пять раз и сыграли вничью с Францией, которая также будет соперником украинцев.

Хорватия на предыдущем европейском чемпионате завоевала серебро, в финале проиграв Испании. Именно поэтому балканцы не проходили квалификацию, а напрямую получили пропуск на Евро-2022.

Для мужской сборной Украины это будет седьмое выступление на чемпионатах Европы за время независимости. До сих пор нашей команде не удавалось попасть даже в десятку лучших команд в итоговой классификации.

Шансы

Букмекеры не особо верят в нашу команду и в этот раз. Они ставят на победу Сербии. А Францию ​​и Хорватию они видят одними из фаворитов турнира.

Вряд ли наши гандболисты выстрелят и на данном форуме. Из группы дальше пройдут две команды, и шансы Украины не высоки. Можно только надеяться, что "сине-желтые" достойно сыграют с фаворитами.

Сборная Украины по гандболу узнала соперников на групповом этапе чемпионата Европы-2022 в мае прошлого года.