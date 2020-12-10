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четверг, 10 декабря 2020 18:18

"Сегодня бы за Шевченка клубы получили 100-150 миллионов евро" - Ярмоленко

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&quot;Сегодня бы за Шевченка клубы получили 100-150 миллионов евро&quot; - Ярмоленко
Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко. Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко рассказал о главном тренере национальной команды Андрея Шевченко.

"Никогда об этом не задумывался. Для меня не играет роли, на котором я месте: 2-м или 3-м. Самое главное для меня - выходить на поле и показывать свою лучшую игру, чтобы меня оценивали фанаты и руководство.

Трудно делать такие сравнения. Сейчас уже другое время. Если бы Шевченко играл сегодня, за него бы, скорее всего, клубы получили от 100 до €150 миллионов евро.

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Во многом я хотел быть как Шевченко. Мне в карьере повезло, что пришлось с ним играть и в "Динамо", и в национальной команде. А сейчас он мой тренер в сборной. О нем я могу рассказать только хорошее. Все прекрасно знают, что как игрок он был звездой мирового масштаба, в каких топ-клубах он не играл. Его статистика говорит за себя. Но также по прогресса и результатами сборной видно, как мы развиваемся в последние годы при Шевченко. Он еще достаточно молодой тренер, но добивается уже отличных результатов. Я с большим удовольствием работаю с ним", - сказал Ярмоленко в интервью Transfermarkt

Андрей Шевченко выступал за "Динамо", "Милан", "Челси". С 2016 года тренер национальной сборной Украины.

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