"Ярмоленко - не легенда "Динамо" - Милевский

Андрей Ярмоленко и Артем Милевский вместе выступали за "Динамо". Фото: ФК "Динамо"

Бывший форвард "Динамо" Артем Милевский не считает себя и Андрея Ярмоленко легендами киевского клуба.

По словам Милевского, легендами могут быть игроки, которые многого добились в карьере.

"Для меня легенда - это Олег Блохин, Андрей Шевченко, Сергей Ребров. Я не хочу, как многие, бросаться этими словами. Легенд не может быть много. Я не считаю себя легендой киевского" Динамо ". Не думаю, что Ярмоленко - легенда .

О многих людях говорили, что они легенды. Какие легенды?! Есть мало тех, которые должны быть легендами. Остальные - футболисты, которые внесли вклад в историю того или иного клуба. Но они не дотягивают до звания легенды. Диего Марадона, Пеле, Криштиану Роналду, Лионель Месси - легенды, Неймар скоро станет легендой. Но не может быть много легенд", - заявил Милевский в эфире ютуб-канала "Бомбардир"

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Артем Милевский 4 раза выигрывал УПЛ и Кубок Украины с "Динамо". На счету Андрея Ярмоленко - 3 победы в УПЛ и 2 Кубка Украины в составе киевского клуба.