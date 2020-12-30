Сделка закрыта. Абада переходит в "Динамо"

Абада станет первым израильтянином в "Динамо". Фото - ynet.co.il

Игрок "Маккаби" Петах-Тиква Лиэль Абада станет игроком "Динамо".

Об этом сообщил отец 19-летнего футболиста.

"Сделка закрыта, осталось лишь несколько технических деталей. Мы очень взволнованы и думаем о переезде 19-летнего парня в Украину, но это приятные заботы", – сказал отец игрока Ронен Абада.

Ожидается, что Абада прилетит в Украину 5 января и подпишет контракт с "Динамо".

Израильский клуб получит за футболиста 5 миллионов евро и будет иметь право на 20% от суммы последующего трансфера.

Абада – правый вингер. Тransfermarkt оценивает его в 1,6 миллиона евро.

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19-летний израильтянин – воспитанник "Маккаби" Петах-Тиква, за первую команду играет с лета 2019 года. На его счету 11 голов и 9 ассистов в 51 матче. Также отметился 7 забитыми мячами в 48 встречах за юношеские и молодежные сборные Израиля.