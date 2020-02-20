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четверг, 20 февраля 2020 22:58

Счет не дает нам комфорта перед повторным матчем – Каштру

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Счет не дает нам комфорта перед повторным матчем – Каштру

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру дал флеш-комментарий по итогам победы 2:1 над "Бенфикой" в матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Был бы доволен, если бы мы не пропустили. Это та цель, которую не выполнили. Лучше бы победили 1:0, а не 2:1. И все же хорошо сыграли, учитывая паузу между официальными матчами. Счет не дает нам комфорта перед вторым матчем, но, думаю, никакой бы счет не давал бы нам спокойствия". Сообщает ua-football.com

"Что касается VAR, то он совсем не сладок для нас. Кислый он для нас. Было в матче с "Аталантой", мы еще не забыли, сегодня снова. Но, думаю, через пару лет мы привыкнем и все будет нормально. VAR остается, и нет смысла его обсуждать. По матчам еще ничего не решено, нас ждет вторая битва на выезде".

"Сегодня наши болельщики были фантастическими. Мы все почувствовали их поддержку".

"Оценить всех соперников в еврокубках? Думаю, сильнейшим соперником в этом сезоне был "Манчестер Сити". А "Бенфика", "Динамо" Загреб и "Аталанта" - на одном уровне", - сказал Каштру.

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Ответный матч "Бенфика" – "Шахтер" будет сыгран 27 февраля в Лиссабоне.

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