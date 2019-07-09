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вторник, 09 июля 2019 09:00

Сборную Украины по баскетболу возглавил известный тренер

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Сборную Украины по баскетболу возглавил известный тренер
Айнарс Багатскис снова будет работать в Украине

Латвийский тренер Айнарс Багатскис возглавил мужскую сборную Украины по баскетболу. Специалист параллельно работать в "Киев-Баскет".

Латвиец подписал контракт на 2 года с Федерацией баскетбола Украины, информирует сайт ФБУ.

52-летний специалист возглавит мужскую сборную, которая в ноябре начнет выступление в квалификации Евробаскета-2021. Жеребьевка группового раунда отбора Евробаскета-2021 состоится уже 22 июля.

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Багатскис хорошо известный украинским болельщикам по работе в Украине: латвиец в сезоне 2011/2012 возглавлял "Кривбассбаскет", а с 2012 по 2014 годы тренировал киевский "Будивельник". С киевлянами Багатскис дважды становился чемпионом Украины.В прошлом сезоне латыш работал с немецким "Бамбергом", с которым вышел в плей-офф.

https://24tv.ua
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