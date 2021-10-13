Сборную Польши забросали бутылками в Албании

матч прерывали из-за беспорядков на трибунах. Фото: twitter.com/laczynaspilka

Во вторник, 12 октября, в Тиране в Албании на стадионе "Арена Комбетаре" состоялся матч восьмого тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022, в котором сборная Албании принимала на своём поле сборную Польши. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Счёт в матче был открыт лишь на 77-й мин. Навес Матеуша Клиха замкнул на дальней штанге Кароль Свидерски. Во время празднования гола в футболистов сборной Польши с трибун полетели бутылки и иные различные посторонние предметы. После этого арбитр матча Клеман Тюрпен был вынужден увести команды в раздевалки. Через 15 мин. матч возобновился, однако более забитых мячей в нём не случилось.

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Лидером группы I является сборная Англии, которая в восьми матчах набрала 20 очков. Второе место удерживает Польша, имеющая 17 очков по итогам восьми матчей. В двух очках от польской команды располагается Албания.