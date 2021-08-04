Сборную Нидерландов в третий раз возглавил 70-летний тренер

Новым главным тренером сборной Нидерландов стал Луи ван Гал. Об этом сообщается на сайте национальной команды.
Контракт со специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира-2022, который пройдёт в конце следующего года в Катаре. В штаб ван Гала вошли: Данни Блинд, Франс Хук и Хенк Фрейзер.
Ван Гал возглавлял сборную Нидерландов с 2000-го по 2001 год и с 2012-го по 2014-й. Под его руководством команда стала бронзовым призёром Кубка мира-2014. Последним местом работы специалиста стал "Манчестер Юнайтед", который он покинул в 2016 году.
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Сборная Нидерландов на чемпионате Европы-2020 одержала победу во всех трёх матчах группового этапа, но вылетела на первой же стадии плей-офф, сенсационно проиграв в 1/8 финала Чехии (0:2). После этого в отставку был отправлен Франк де Бур, руководивший командой с прошлого года.
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