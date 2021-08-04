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среда, 04 августа 2021 13:22

Сборную Нидерландов в третий раз возглавил 70-летний тренер

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Сборную Нидерландов в третий раз возглавил 70-летний тренер
раньше Луи Ван Гал тренировал "Барселону". Фото Reuters

Новым главным тренером сборной Нидерландов стал Луи ван Гал. Об этом сообщается на сайте национальной команды.

Контракт со специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира-2022, который пройдёт в конце следующего года в Катаре. В штаб ван Гала вошли: Данни Блинд, Франс Хук и Хенк Фрейзер.

Ван Гал возглавлял сборную Нидерландов с 2000-го по 2001 год и с 2012-го по 2014-й. Под его руководством команда стала бронзовым призёром Кубка мира-2014. Последним местом работы специалиста стал "Манчестер Юнайтед", который он покинул в 2016 году.

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Сборная Нидерландов на чемпионате Европы-2020 одержала победу во всех трёх матчах группового этапа, но вылетела на первой же стадии плей-офф, сенсационно проиграв в 1/8 финала Чехии (0:2). После этого в отставку был отправлен Франк де Бур, руководивший командой с прошлого года.

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