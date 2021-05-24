Сборную Беларуси могут выгнать из хоккейного чемпионата мира

Лукашенко – давний поклонник хоккея. Фото: РИА "Новости"

Бывший президент Эстонии, политик и дипломат Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду с шайбой отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге ЧМ.

"Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Беларусь от участия проходящего в Риге чемпионата мира.

Это, как ничто иное, причинило бы боль диктатору Александру Лукашенко, который любит хоккей, и показало бы, что у организованного государством терроризма есть последствия", — приводит слова Ильвеса Delfi.

Вчера беларусские власти экстренно с угрозой применения истребителя посадили самолет компании Ryanair. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

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На чемпионате мира по хоккею сборная Беларуси сыграла два тура. В первой игре уступили Словакии со счетом – 2:5, а во второй победили Швецию – 1:0. Сам чемпионат мира должен был состояться в Беларуси, но из-за нарушения прав человека международная федерация перенесла первенство в Латвию.