Сборной Испании лучше не играть в Каталонии – кандидат в президенты "Барселоны"

Лапорта был президентом "Барселоны"

Бывший президент "Барселоны" Жоан Лапорта, решивший вновь баллотироваться на этот пост, высказался о возможности проведения матча сборной Испании на "Камп Ноу".

"Я не хочу вступать в полемику. Я не отказываюсь от того, что думаю и чувствую, но величие "Барсы" заключается в том, что она может защищать права Каталонии, при этом выполняя интегрирующую роль и уважая каждого.

Луис Рубиалес, президент Королевской федерации футбола Испании, – умный человек, который знает, что сборной лучше играть там, где ее поддерживают. В Севилье, в Валенсии, в Мадриде.

Барселона – не самое подходящее место. Лучшее решение – это чтобы сборная Испании не играла на "Камп Ноу", потому что для этого нет необходимых условий", – сказал Лапорта.

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В октябре 2017 года в Каталонии был проведен референдум по вопросу о независимости от Испании. 90% участников голосования высказались за выход региона из состава страны. В ноябре испанские власти арестовали восемь членов каталонского правительства. После этого в Каталонии начались массовые акции протеста.