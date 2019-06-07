Сборная Украины вышла в полуфинал молодежного Кубка мира

Сборная Украины Ю -20 в четвертьфинале молодежного Кубка мира в Польше победила сверстников с Колумбии 1: 0.

Тренер украинском Александр Петраков немного удивил с составом. В запасе остался один из лидеров команды Георгий Цитаишвили. Это еще раз подтверждает, что для Петракова нет никаких авторитетов. Все игроки должны действовать в системе определенных правил. Если футболист не выполняет определенные задачи - несмотря имя садится на скамейку запасных.

Не смог Лунин. Вратарь "Реала" поехал в расположение национальной команды готовиться к матчам против Сербии и Люксембурга. Место в воротах занял динамовец Кучерук, который прошел всю квалификацию с командой, но пока в Польше не играл. Забегая вперед стоить сказать, что Кучерук не имел особой работы. Сконцентрировавшись на введенные мяча и игре на выходах. За весь матч колумбийцы не создали ничего особенного, чтобы побеспокоить вратаря украинцев.

Автор: dynamomania.com Владислав Кучерук смог заменить Андрея Лунина

В общем тренерский штаб сборной Украины максимально подготовился к сильным и слабым сторонам соперника. Дело в том. что колумбийцы любят возиться с мячом, иногда откровенно переигрывают. Отсюда много потерь в середине поля и у своих ворот. Также еще одним недостатком колумбийцев является их чрезмерная эмоциональность. В случае, если не поле не все получается могут получить различные карточки разных цветов. В защите против Колумбии стоило сыграть без лишнего пространства, максимально подстраховывая партнеров учитывая умение латиноамериканцев обыгрывать соперника один в один.

Петраков максимально подготовился к сильным и слабым сторонам соперника



Ко всем преимуществам и недостаткам соперника сборная Украины была готова на сто процентов. С первых минут подопечные Перакова навязали сопернику высокий прессинг. Раз за используя потери соперника в середине поля и проводя быстрые атаки. Активным выглядел правый фланг, где играли "горняки" Конопля и Кащук, которые создавали больше проблем сопернику в защите. В обороне Украины выглядела максимально компактно не давая колумбийцам никакого пространства. Все индивидуальные действия Колумбии завершались надежной построением игры сборной Украины на своей половине поля.

В начале первого тайма сикан воспользовался недоразумением вратаря защитников соперника и переправил мяч в пустые ворота. К концу первого тайма колумбийцы так и не смогли прийти в себя. Получая большое количество желтых карточек. Таким образом только подтверждая свою неспособность, что-то противопоставить сопернику.

Автор: fckarpaty.com/ Сикан забил в третьей матче подряд за сборную.

Во втором тайме Украины уже поменяла построение игры сыграв максимально компактно в защите, отказавшись от высокого прессинга в расчете на быстрый переход середины поля. Не зря на поле появились быстрые Цитаишвили и Супряга. При такой игре украинцы были ближе к тому, чтобы удвоить счет, чем соперник, чтобы его сравнить.

Как и в первом тайме Колумбия не могла качественно приблизиться к воротам Кучерука. Надеясь скорее больше на случай, дальние удары или стандарты. Только в последние 10 минут у ворот Украины начала появляться опасность возле ворот украинцем. Хотя Цитаишвили должен был снимать все вопросы о победителе игры , но не забил с очень выгодной позиции. Этот момент не пошел на пользу Георгию, потому что очень скоро он получил желтую карточку, которая стоила ему участия в полуфинале.



Только в последние 10 минут игры у ворот Украины начала появляться опасность

К сожалению, в конце игры травму получил ключевой защитник Украине Попов. Еще в первом тайме защитнику "Динамо" оказывали помощь два раза, а под конец игры Денис после грязного фола Карбонеро (за что получил красную) был заменен на Сафронова.

Сборная Украины абсолютно заслуженно проходит в полуфинал. Александр Петраков показывает, что для него не важны имена игроков, или названия их клубов. Вся ставка делается на команду игру, которая позволяет нивелировать кадровые потери. Сборная Украины сыграла так, что использовала по максимуму слабые стороны соперника и нивелировать все сильные. Особенно шансов Колумбия не имела.

Украина-Колумбия - 1: 0

Украина: Кучерук - Конопля, Бондарь, Попов (Сафронов 88), Безкоровайный, Корниенко - Чех, Дрышлюк - Кащук (Цитаишвили 46), Булеца- сикан (Супряга 61).

Колумбия: Миейр - Куэста, Арройо (Сандоваль 60), Цифуентес, Переа (Карбонеро 46), Ангуло, Алварадо (Кайседо 71), Эрнандес, Синистерра, Пальма, Вера.

Голы: Сикан 11

Предупреждение: Баланта 27 Пальма 35, Арройо 38, Ангуло 44 - Кащук 24 Цитаишвили 78, Безкорований 88

Удален: Карбонеро 87 (грубая игра)

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В полуфинале Украина встретится с победителем пары Италия — Мали. Матч пройдет 11 июня в Люблине.