Сборная Украины выиграла Кубок Лобановского

Украина выиграла мемериал Лобановского в первый раз на уровне молоджиних сборных.

Сборная Украины U-21 в финале турнира памяти Валерия Лобановского победила команду Израиля со счетом 1:0.

В первом тайме команды голов не забивали. Главным эпизодом первой половины встречи стало удаление за отмашку полузащитника сборной Украины Артема Козака.

На 68-й мин. украинцам удалось выйти вперед после точного удара Михаила Мудрика. Израиль так и не сумел до конца встречи сравнять счет.

В матче за 3-е место Болгария в серии пенальти обыграла Кипр.

Турнир памяти Валерия Лобановского. Финал

Украина U-21 — Израиль U-21 1:0 (0:0)

Гол: Мудрик (68)

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Таким образом, Украина выиграла мемориал Лобановского впервые с 2009-го. Напомним, что турнир проводится в Киеве ежегодно с 2003-го, а с 2006 года в нем постоянно принимали участие сборные U-21.