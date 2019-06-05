Сборная Украины выиграла Кубок Лобановского

 
Ексклюзивы
1/5
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 12450
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 279
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 234
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 747
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2619
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5076
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3447
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2160
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7596
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
10
10
15
8
8
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Видео
Все видео
Португалия вышла в финал Лиги нации
Португалия вышла в финал Лиги нации
Новый вратарь сборной удивил исполнением украинской песни
Новый вратарь сборной удивил исполнением украинской песни
Роман Зозуля снова отличился в Испании
Роман Зозуля снова отличился в Испании
Что ждать от Виктора Скрипника на посту главного тренера "Зари"
Что ждать от Виктора Скрипника на посту главного тренера "Зари"
Миколенко рассказал о первой машине, недвижимость в Киеве, отношения с девушками
Миколенко рассказал о первой машине, недвижимость в Киеве, отношения с девушками
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 234
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 459
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 963
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3573
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31744
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1278
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
четверг, 06 июня 2019 09:00

Сборная Украины выиграла Кубок Лобановского

  Комментировать
Сборная Украины выиграла Кубок Лобановского
Украина выиграла мемериал Лобановского в первый раз на уровне молоджиних сборных.

Сборная Украины U-21 в финале турнира памяти Валерия Лобановского победила команду Израиля со счетом 1:0.

В первом тайме команды голов не забивали. Главным эпизодом первой половины встречи стало удаление за отмашку полузащитника сборной Украины Артема Козака.

На 68-й мин. украинцам удалось выйти вперед после точного удара Михаила Мудрика. Израиль так и не сумел до конца встречи сравнять счет.

В матче за 3-е место Болгария в серии пенальти обыграла Кипр.

Турнир памяти Валерия Лобановского. Финал

Украина U-21 — Израиль U-21 1:0 (0:0)

Гол: Мудрик (68)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Готов принимать жестокие решения - Руслан Ротань

Таким образом, Украина выиграла мемориал Лобановского впервые с 2009-го. Напомним, что турнир проводится в Киеве ежегодно с 2003-го, а с 2006 года в нем постоянно принимали участие сборные U-21.

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сборная Украины выиграла Кубок Лобановского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июня

Крупнейшая десантная операция длилась больше месяца

Барбара Брыльска хотела всыпать Путину по одному месту

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 31349
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 21232
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 Просмотров: 18685
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 17829
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
 4 Просмотров: 16929
Спорт
Португалия вышла в финал Лиги нации
Португалия вышла в финал Лиги нации
 Просмотров: 207
Украина обыграла Сербию в первой игре
Украина обыграла Сербию в первой игре Просмотров: 936
Обыск НАБУ в УАФ: следователи вышли на окружение сына Луценко
Обыск НАБУ в УАФ: следователи вышли на окружение сына Луценко Просмотров: 1224
Уайлдер сомневается, что Джошуа согласится на реванш с Руисом
Уайлдер сомневается, что Джошуа согласится на реванш с Руисом Просмотров: 882
Поле "Донбасс-Арены" роют лисицы – тренер "Шахтера"
Поле "Донбасс-Арены" роют лисицы – тренер "Шахтера" Просмотров: 513
Больше всего комментируют
9
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
4
Секретарь горсовета признался, что не понимает украинского языка
4
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
Голосов: 233
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua