Сборная Украины выиграла чемпионат Европы по бейсболу

Украина выиграла домашний чемпионат Европы по бейсболу. Фото: XSport

В Кропивницком завершился чемпионат Европы по бейсболу среди команд третьего по значимости Дивизиона С.

Сборная Украины одержала пять побед в пяти матчах, показала максимальный результат и вышла во второй по значимости Дивизион В, сообщает официальный сайт соревнований.

На групповом этапе соревнований хозяева турнира обыграли команды Эстонии (15:0), Грузии (12:1), Венгрии (9:3) и Румынии (13:0).

В следующем розыгрыше чемпионата Европы наши бейсболисты сыграют в Дивизионе В - втором по значимости турнире европейского первенства.

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Сборная Украины по бейсболу — сборная, представляющая Украину на международных соревнованиях по бейсболу. Основана в 1991 году. Украина занимает 15 место в Европейском и 44 место в Мировом рейтингах.