Сборная Украины сыграет с Францией в городе своего позора

В марте 1999 года сборная Украины дебютировала на "Стад де Франс" нулевой ничьей с чемпионами мира

Сборная Франции встретится со сборной Украины на восьмидесятитысячном стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени.

Французская федерация футболку официально утвердила место проведения товарищеской встречи между Францией и Украиной.

Матч запланирован на 27 марта 2020 на главном стадионе страны "Стад-де-Франс".

Это самая футбольная арена Франции, содержащей 81 тыс. Зрителей. "Стад-де-Франс" находится в городе Сен-Дени, вблизи Парижа.

На этом стадионе сине-желтые уже четыре раза встречались с действующими чемпионами мира.

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Наиболее памятной игрой между Францией и Украиной является наше поражение - 0:3 в ноябре 2013 года. В первом матче в Киеве Украина победила - 2:0, а вторую на "Стад де Франс" проиграла без вариантов - 0:3 и не попала на Кубок мира в Бразилию.