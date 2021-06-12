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воскресенье, 13 июня 2021 06:11

Сборная Украины показала зажигательный ролик

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Сборная Украины показала зажигательный ролик
В последнем матче Украина одолела Кипр. Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины стартует на чемпионате Европы-2020 матчем против Нидерландов. Поскольку большое количество болельщиков не сможет поддержать "сине-желтых" в Амстердаме, УАФ попросила зарядить ребят хотя бы в комментариях на страницах в соцсетях, прикрепив видео "Что такое сборная?"

Матч между Украиной и Нидерландами начнется сегодня в 22:00. Болельщики из Украины не смогут отправиться на этот поединок. Вся надежда только на местных фанов подопечных Шевченко. Однако уже на других встречах группового этапа против Северной Македонии и Австрии, которые состоятся в Бухаресте, фаны "сине-желтых", которые приедут из Украины, будут присутствовать на трибунах.

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Следующие матчи Украина сыграет против Северной Македонии 17 июня и Австрии - 21 июня. Это третий по счету чемпионат Европы, в котором принимает участие наша команда. Предыдущие разы украинцы не могли выйти из группы.

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