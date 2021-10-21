Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная Украины по футболу улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА.
Команда Александра Петракова поднялась на одну позицию и занимает двадцать шестое место, сообщает Sport.ua.
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Лидером рейтинга остается сборная Бельгии. На втором месте идет Бразилия. А замыкает первую тройку обладатель Лиги наций и победитель Кубка мира сборная Франции.
В прошлом месяце национальная команда победила финнов и сыграла вничью с Боснией.
16 ноября команда Петракова проведет решающий матч в отборочной группе квалификации Кубка мира против боснийцев в гостях.
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