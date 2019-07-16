Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать в Россию

Украина не поедет на матчи квалификации в Россию из-за чего пропустит Кубок мира в Парагвае

Сборная Украины по пляжному футболу не поедет в Россию на отборочный этап чемпионата мира-2019. Турнир состоится с 19 по 27 июля в Лужниках.

"Принято решение не делегировать сборную Украины на эти соревнования", — приводит заявление Ассоциации пляжного футбола Украины портал "Rsport.ria.ru№.

Таким образом, Украина пропустит Кубок мира, который пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.

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Напомним, что украинцы в отборочном этапе попали в группу D, где их соперниками стали команды Испании, Азербайджана и Латвии.