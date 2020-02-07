Сборная Украины по хоккею разгромно уступила Казахстану в квалификации к Олимпиаде

Сергей Бабинец стал автором единственной шайбы сборной Украины. Фото: с отрытых источников

Сборная Украины по хоккею в квалификации к Олимпиаде проиграла Казахстана — 1: 8.

Уже в первой двадцатиминутке хоккеисты сборной Казахстана забросили 5 шайб. Украина ответила точным броском Сергея Бабинца. В двух последующих периодах хозяева арены отличились еще трижды, сообщает "Спортарена".

Украина занимает 3-е место в группе вместе с хозяином турнира Казахстаном, Польшей и Нидерландами. В следующий раунд отбора выйдет победитель квалификационного турнира.

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7 февраля Украина сыграет против сборной Польши. Начало поединка в 11:00 по киевскому времени.