Сборная Украины по хоккею проиграла Польше и упустила шанс поехать на Олимпиаду-2022

Сборная Украины по хоккею под руководством Сергея Витера потеряла шансы поехать на зимнюю Олимпиаду. Фото: ХК "Донбасс"

Сборная Украины по хоккею проиграла Польше в рамках квалификации на Олимпиаду-2022 - 6:1

В начале игры украинцы повели в счете, но не смогли ни удержать преимущество, ни развить успех. Ближе к концу первого периода поляки выровняли счет на табло, сообщает "24 канал"

Во втором периоде Польша забросила еще две шайбы. В третьем периоде украинцам пришлось вынимать 3 шайбы из своих ворот.

Накануне сборная Украины разгромно проиграла Казахстану. Украинская команда утратила шансы сыграть на Олимпиаде-2022 в Пекине. В следующий раунд квалификации выходит только победитель группы H.

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Последний матч в рамках квалификации Украина проведет 9 февраля против Нидерландов