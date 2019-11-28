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четверг, 28 ноября 2019 16:08

Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА

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Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА
Сегодняшнюю сборную Украины называют сильнейшей за всю историю

Несмотря на выход на Евро-2020 команда Андрея Шевченко опустилась на две позиции

Национальная футбольная сборная Украины потеряла две позиции в обновленном рейтинге ФИФА. Теперь команда Андрея Шевченко занимает 24-ю строчку среди сборных мира.

Возглавляют рейтинг Бельгия, Франция и Бразилия.


Топ-10 рейтинга ФИФА:

1. Бельгия - 1765 очков

2. Франция - 1733

3. Бразилия - 1712

4. Англия - 1661

5. Уругвай - 1645

6 (7). Хорватия - 1642

7 (6). Португалия - 1639

8. Испания - 1636

9. Аргентина - 1623

10. Колумбия - 1622 ...

24 (22). Украина - 1537

Также потеряла две позиции команда Нидерландов, с которой украинском придется играть в одной группе на чемпионате Европы 2020 года. Теперь она 14-я.

Одну ступеньку потеряли португальцы, они теперь седьмые.

Сборная Украины вышла в финальный турнир Евро-2020 с первого места в отборочной группе с Португалией и Сербией.

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Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы состоится 30 ноября.

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