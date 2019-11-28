Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА

Несмотря на выход на Евро-2020 команда Андрея Шевченко опустилась на две позиции
Национальная футбольная сборная Украины потеряла две позиции в обновленном рейтинге ФИФА. Теперь команда Андрея Шевченко занимает 24-ю строчку среди сборных мира.
Возглавляют рейтинг Бельгия, Франция и Бразилия.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
1. Бельгия - 1765 очков
2. Франция - 1733
3. Бразилия - 1712
4. Англия - 1661
5. Уругвай - 1645
6 (7). Хорватия - 1642
7 (6). Португалия - 1639
8. Испания - 1636
9. Аргентина - 1623
10. Колумбия - 1622 ...
24 (22). Украина - 1537
Также потеряла две позиции команда Нидерландов, с которой украинском придется играть в одной группе на чемпионате Европы 2020 года. Теперь она 14-я.
Одну ступеньку потеряли португальцы, они теперь седьмые.
Сборная Украины вышла в финальный турнир Евро-2020 с первого места в отборочной группе с Португалией и Сербией.
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Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы состоится 30 ноября.
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