Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА

Александр Петраков возглавил сборную Украины в августе 2021 года. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу потеряла две позиции в мировом рейтинге ФИФА.

Команда Александра Петракова переместилась с 25-го и 27-е место, сообщает официальный сайт ФИФА.

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В 2022 году украинцы пока не провели ни одного матча. В отличие от сборных Африки, Азии, Южной и Северной Америки.

Украина хоть и сохранила 1535,08 очка, но пропустила вперед соперников. Украинцев опередили сборные Японии и Марокко.

Лидируют в рейтинге команды Бельгии, Франции и Бразилии.

24 марта сборная Украины сыграет против Шотландии в стыковом матче отбора к Кубку мира. В отборе на Кубок мира украинцы заняли второе место. Летом национальная команда стала четвертьфиналистом Евро.