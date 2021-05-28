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пятница, 28 мая 2021 19:24

Сборная Украины опозорилась на Кубке Лобановского

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Сборная Украины опозорилась на Кубке Лобановского
Руслан Ротань возглавил молодежную сборную Украины в 2019 году. Фото: УАФ

Молодежная сборная Украины заняла последнее место на турнире памяти Валерия Лобановского.

В первом матче команда Руслана Ротаня уступила Азербайджану -0:1.

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В решающем матче украинцев устраивала только победа с счетом 1:0. Но "молодёжка" потерпела поражение от сверстников из Узбекистана -0: 2.

Таким образом "молодежка" заняла последнее место в группе и не забила ни одного мяча за турнир.

Победителем турнира стала молодежная сборная Узбекистана. Они получили шесть очков и заняли первое место среди трех команд.

Кубок Лобановского проводится с 2003 года. Сначала в нем принимали участие команды, а затем турнир стал проводиться на уровне сборных.

Молодежная сборная Украины начнет отбор к Евро-2023 в сентябре.

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