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пятница, 16 августа 2019 16:54

Сборная Украины объявила состав на летний Чемпионат мира по биатлону

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Сборная Украины объявила состав на летний Чемпионат мира по биатлону
Сергей Семенов будет лидером мужской сборной

С 23-го по 25 августа в белорусских Раубичах пройдет летний Чемпионат мира по биатлону. Украина объявила состав на эти соревнования.

Женскую сборную Украины будут представлять 6 спортсменок Анастасия Меркушина, Вита и Валя Семеренко, Юлия Журавок, Ольга Абрамова и Дарья Блашко.

В заявке юниорской женской команды значатся Екатерина Бех, Анна Кривонос, Анна Коваленко, Валерия Дмитренко и Любовь Кипяченкова.

Мужчин представлять только юниорская команда, а также Сергей Семенов, не прошел в основу мужской сборной Руслан Бригадир Евгений Ивченко, Роман Боровик, Юрий Сытник, Владислав Романчич, Александр Пономаренко.

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Зимний биатлонный сезон начнется 29 ноября в Швеции.

https://24tv.ua
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