Сборная Украины недосчиталась третьего вратаря

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин сдал тест на коронавирус. Результат положительный. Ранее его вызвали в сборную Украины на сентябрьские матчи.
Это уже третий голкипер украинской сборной, который не сможет помочь команде в матчах сборной против Казахстана и Франции.
Ранее травмировались основные два вратаря - Георгий Бущан из киевского "Динамо" и Анатолий Трубин из "Шахтера". Тренеры срочно вызвали вратарей Резника из "Ворсклы" и Пятова из "Шахтера".
В этом сезоне Лунин не играл за "Реал" в официальных матчах.
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Сборной Украины предстоит сыграть два отборочных матча к Кубку мира-2022 в сентябре. 1 сентября наша команда будет играть с Казахстаном в Нурсултане, а 4 сентября примет Францию в Киеве.
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