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четверг, 26 сентября 2019 08:47

Сборная Украины может сыграть в России в случае выхода на Евро 2020

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Сборная Украины может сыграть в России в случае выхода на Евро 2020
Команада Шевченко имеет шансы сыграть в плей - офф Евро в России

Сборная Украины имеет шансы сыграть в Санкт-Петербурге в плей-офф Евро-2020.

Команда Шевченко не будет играть в Санкт-Петербурге в групповом этапе в случае выхода в финальную часть Евро-2020. "Сине-желтые" будут разведены со сборной России, которая будет играть у себя и Копенгагене, если выйдет на турнир.

Однако подопечные Андрея Шевченко имеют шансы поехать в Россию на стадии плей-офф, сообщает официальный сайт УЕФА.

Кроме Украины и России будут разведены между собой Армения и Азербайджан, Испания и Гибралтар, а также Косово не может играть против Сербии и Боснии и Герцеговины.

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Сборная Украины лидирует в своей отборочной группе квалификации к Евро 2020. В последнем матче подопечные Шевченко победили Литву 3: 0.

https://football24.ua
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