"Сборная Украины может иметь проблемы на Евро с такой игрой" - Яремчук

Роман Яремчук отметился голом в ворота Сербии. Фото: ФК "Александрия"

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями относительно итога матча отбора Евро-2020 против Сербии.

"Оцениваю наше выступление не очень хорошо, считаю, что качество игры оставляет желать лучшего. Персонально своей игрой я также недоволен, хотя и забил гол, но это такое. Есть много над чем работать и куда двигаться.

Несколько сложно играть на этой позиции, когда ты никогда не выходишь на ней в своем клубе. Здесь уровень футболистов выше, позиция несколько необычная, у меня нет навыков левого хавбека, я нападающий. Мой гол? Нападающий должен искать свободное пространство в штрафной. Витя Цыганков отдал хорошую передачу, мне оставалось просто забить.

Мы знали, что сербы начнут атаковать, поэтому начали от обороны, сели, во втором тайме снова пропустили. Беседин очень помог в борьбе своей назойливостью и заслужил забить.

Приятно, что мы не испытали в квалификации ни одного поражения, хочется поздравить команду, мы заслужили это очко, которое очень важно с точки зрения психологии. Но работы непочатый край, если будем так играть на Евро, то могут быть проблемы ", - цитирует Яремчука" Футбол 24 "со ссылкой на телеканал" Футбол 1 ".

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Украина сыграла вничью с Сербией в Белграде 2: 2 и будет во время жеребьевки Евро в первой корзине.