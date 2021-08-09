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понедельник, 09 августа 2021 09:45

Сборная США победила в медальном зачете Олимпиады

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Сборная США победила в медальном зачете Олимпиады
Олимпийские игры перенесли на год из-за пандемии коронавируса. Фото: REUTERS

Сборная США победила в медальном зачете летних Олимпийских игр в Токио.

В активе американцев 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые награды.

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На втором месте - Китай, который получил 38 золотых, 32 серебряных и 18 "бронз".

Замыкают тройку хозяева соревнований. Япония имеет 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых медалей.

Украина заняла 44-е место в медальном зачете с одной золотой, шестью серебряными и 12 бронзовыми медалями.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа.

По общему количеству завоеванных наград Украины заняла 16-ю позицию в мировом рейтинге, а также превзошла результат Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Тогда украинские спортсмены завоевали 11 олимпийских медалей: две золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград.

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