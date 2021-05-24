Сборная Словакии по хоккею обыграла Росию

Россия проиграла впервые. Фото РИА "Новості"

В Риге (Латвия) завершился очередной матч чемпионата мира. Сборная Словакии встречалась с Россией. Матч закончился победой словаков — 3:1.

Счёт был открыт в середине второго периода. На 30-й минуте Милош Келеман вывел словаков вперёд. Уже через две минуты Александр Барабанов восстановил равновесие в счёте, реализовав большинство. Победную шайбу словаки забросили на 54-й минуте после удаления в составе сборной России. Мартин Гернат принёс своей команде победу. А уже на последних минутах Марек Дялога поразил пустые ворота россиян после смены вратаря.

Сборная Словакии одержала уже третью победу на турнире. Для россиян это поражение стало первым.

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Ранее на чемпионате мира заменили флаги России и Беларуси. Кроме того европейские политики выказываются об изгнании сборной Беларуси из числа участников чемпионата. Беларусы сыграли на первенстве два матча – проиграли Словакии и победили Швецию.