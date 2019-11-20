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среда, 20 ноября 2019 15:03

"Сборная России лучше Украины" – скандальный российский журналист

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&quot;Сборная России лучше Украины&quot; – скандальный российский журналист
В 2015 году генеральный директор "Матч ТВ" Тина Канделаки уволила Василия Уткина с телеканала "Матч"

Российский журналист и комментатор Василий Уткин поделился мнением о возможном матче Украина – Россия на Евро-2020. Об этом пишет "Трибуна".

"Когда я говорю о встрече Украины с Россией, тоже верю, что украинцы могут попасть в плей-офф. Я всю жизнь болею за наших, когда они играют с не нашими. Даже за ЦСКА болею в еврокубках.

Как и любой украинец, я собираюсь болеть за свою команду, своей страны. Так что же вы, милые украинцы, обижаетесь на то, что я верю в свою команду и говорю вам: "Вы все получите прямо на поле" в ответ на ваш прекрасный троллинг, который вкратце можно обозначить: "Обтекайте, россияне, вас поставили на место".

Разумеется, нас поставили на место в субботу. Все воскресенье мы тщательно обтекали. Но это не отменяет, что мне очень хочется матча Россия – Украина на Евро. Я верю в победу. Украина – новая команда, она не показала умение готовиться к большим турнирам.

У нее новый состав, новый тренер, ей не хватает опыта. Сборная России лучше готова к испытанию в плей-офф с соперником-неофитом. Вот это и позволяет мне рассчитывать, что вы получите свое на поле. Как же соскучился по нашим встречам на поле, милые мои украинцы.

Может, вы как-то по-другому думаете о встрече наших команд? Тогда и мне, пожалуйста, не предъявляйте претензии, я не сказал ни единого грубого слова ни в адрес страны, ни в адрес футболистов.

Даже в адрес своего товарища Виктора Вацко, который и начал флейм своим твитом от имени украинских болельщиков", – сказал Уткин.

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Ранее Уткин заявлял о том что сборная Украины получит свое прямо на поле если на Евро-2020 встретится со сборной России.

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