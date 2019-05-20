Сборная Нидерландов - победитель юношеского Кубка Европы

Нидерланды побеждают на юношеском Евро второй год подряд.

Сборная Нидерландов U-17 — победитель юношеского Евро-2019, который проходил в Ирландии. В финале голландцы оказались сильнее Италии — 4:2.

Нидерланды еще в первом тайме сняли все вопросы о победителе, забив 3 безответных гола. Итальянцы сократили отставание во второй половине встречи, но сравнять счет не смогли.

Отметим, что на турнире работал украинский судья Николай Балакин. Мужская сборная Украины U-17 не сумела пробиться в финальную часть Евро, заняв третье место в отборочной группе.

Чемпионат Европы среди команд U-17. Ирландия, Дублин. Финал

Нидерланды — Италия 4:2 (3:0)

Голы: Хансен (20), Баннис (37), Маатсен (45), Юнювар (70) — Коломбо (56, 89)

Интересно, что в прошлом году Нидерланды также стали победителями континентального первенства, обыграв в финале Италию (2:2, 4:1 по пенальти). Всего на счету голландцев 4 победы на юношеском Евро. Итальянцы же трижды играли в финале и все 3 раза не сумели победить.