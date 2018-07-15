Сборная Франции во второй раз стала чемпионом мира

 
Ексклюзивы
1/5
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 792
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 567
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 864
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3510
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
1 Просмотров: 711
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8199
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1512
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 621
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
1 Просмотров: 1143
Затронет ли Украину фондовый кризис
Затронет ли Украину фондовый кризис
Просмотров: 3312
Фото
Все фото
15
11
6
16
8
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
Очаровательная сербская телеведущая показала, как отбивать мячи во время эфира
Очаровательная сербская телеведущая показала, как отбивать мячи во время эфира
Показали красавиц, которые сводят с ума футболистов сборной Колумбии
Показали красавиц, которые сводят с ума футболистов сборной Колумбии
Модель, которая обнажает грудь после каждого гола сборной Перу
Модель, которая обнажает грудь после каждого гола сборной Перу
Слезы болельщиц и позор на поле - немцы собирают чемоданы
Слезы болельщиц и позор на поле - немцы собирают чемоданы
Видео
Все видео
Франция - обладатель Кубка мира - 2018: видеообзор финального матча
Франция - обладатель Кубка мира - 2018: видеообзор финального матча
Семикратный чемпион мира по велоспорту сломал позвоночник во время соревнований
Семикратный чемпион мира по велоспорту сломал позвоночник во время соревнований
Сборная Бельгии впервые в истории завоевала бронзу, англичане остались ни с чем: видеообзор матча
Сборная Бельгии впервые в истории завоевала бронзу, англичане остались ни с чем: видеообзор матча
Как Франция играла с Хорватией в полуфинале Кубка мира-1998
Как Франция играла с Хорватией в полуфинале Кубка мира-1998
Вида с детьми поблагодарил фанатов за поддержку - милое видео
Вида с детьми поблагодарил фанатов за поддержку - милое видео
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 801
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3060
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24553
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1359
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1314
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
15 июля 2018
1 Просмотров: 729
Кепки баби Пріськи
Мою сусідку по дачі на Волині звуть баба Пріська. Свого чоловіка Трохима вона поховала три роки тому. Після чого закрилася в собі. І тепер, здається, ...
воскресенье, 15 июля 2018 20:50

Сборная Франции во второй раз стала чемпионом мира

1 Комментировать
Сборная Франции во второй раз стала чемпионом мира
финал получился на уддивленыие результативн

Сборная Франции выиграла кубок мира по футболу. Финальный матч завершился в Москве. Франция победила Хорватию со счетом 4:2.

Французы построили план на игру аналогичный тому, который позволил им в полуфинале обыграть Бельгию. Подопечные Дидье Дешама отдали инициативу и рассчитывали на контратаки. И это им удалось.

Хотя французы должны благодарить судьбу. В отличие от бельгийцев, хорваты легко проходили оборону сборной Франции и создали массу опасных моментов. Однако повезло не им. Сначала Марио Манджукич на девятнадцатой минуте затылком направил мяч в собственные ворота. Балканцы бросились отыгрываться и Перишич на двадцать девятой минуте эффектным ударом восстановил равновесие. Хорваты на кураже провели еще несколько атак и едва не вышли вперед. И здесь в ситуацию вмешался арбитр матча. Аргентинец Питана назначил несправедливый по мнению многих 11-метровый удар на 36 минуте игры за игру рукой того же Перишича. Хорват после игры головой от Умтити просто не успел убрать руку. Гризман не ошибся - 2:1. Что интересно, тот же арбитр не захотел смотреть повтор ситуации, когда Погба свалил в штрафной Манджукича.

Вторая половина игры началась с атак хорватов. Однако наконец Франция поймала Хорватию на контратаке. Полю Погба позволили дважды пробить с линии штрафной. Первый удар заблокировали защитники, а со вторым не справился голкипер Субашич.

Показалось, интригу окончательно убил Киллиан Мбаппе, когда мощно пробил со средней расстояния и сделал счет - 4:1. Однако хорваты и не думали сдаваться. Манджукич подловил голкипера Франции в момент, когда тот решил демонстрировать дриблинг установил окончательный счет - 4:2.

Большего Хорватия не достигла.

Франция: Льорис, Матюиди (Толиссо), Умтити, Варан, Павар, Канте (Нзонзи), Погба, Мбаппе, Жиру (Фекир), Гризман

Хорватия: Субашич, Стринич (пьяца), Вида, Ловрен, Врсалько, Брозович, Ракитич, Модрич, Перишич, Ребич (Крамарич), Манджукич
Голы: Манджукич, 19 (автогол), 69, Перишич, 29 Гризман (пенальти, 38), Погба 59, Мбаппе, 65

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определился обладатель Кубка мира 2018, Франция - Хорватия 4:2

Тройка призеров последнего Кубка мира приобрела окончательный вид - Франция, Хорватия, Бельгия.

Автор: Юрий СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сборная Франции во второй раз стала чемпионом мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
15
 Просмотров: 30114
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 Просмотров: 27067
Утомленные люди, &quot;кравчучки&quot; и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
Утомленные люди, "кравчучки" и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
23
 2 Просмотров: 19521
Смертоносные челюсти - сеть шокировали фото крокодильей охоты
Смертоносные челюсти - сеть шокировали фото крокодильей охоты
18
 Просмотров: 15912
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
20
 Просмотров: 14808
Больше всего комментируют
17
Сколько украинцев выступают против русскогого языка как сударственного
12
Як аннексировали Крым
9
Хабенский попал в базу "Миротворца"
6
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
6
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
Голосов: 1292
Голосование Кто выиграет Кубок мира по футболу-2018?
  • 1) Франция
  • 2) Хорватия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua