Сборная Франции во второй раз стала чемпионом мира

финал получился на уддивленыие результативн

Сборная Франции выиграла кубок мира по футболу. Финальный матч завершился в Москве. Франция победила Хорватию со счетом 4:2.

Французы построили план на игру аналогичный тому, который позволил им в полуфинале обыграть Бельгию. Подопечные Дидье Дешама отдали инициативу и рассчитывали на контратаки. И это им удалось.

Хотя французы должны благодарить судьбу. В отличие от бельгийцев, хорваты легко проходили оборону сборной Франции и создали массу опасных моментов. Однако повезло не им. Сначала Марио Манджукич на девятнадцатой минуте затылком направил мяч в собственные ворота. Балканцы бросились отыгрываться и Перишич на двадцать девятой минуте эффектным ударом восстановил равновесие. Хорваты на кураже провели еще несколько атак и едва не вышли вперед. И здесь в ситуацию вмешался арбитр матча. Аргентинец Питана назначил несправедливый по мнению многих 11-метровый удар на 36 минуте игры за игру рукой того же Перишича. Хорват после игры головой от Умтити просто не успел убрать руку. Гризман не ошибся - 2:1. Что интересно, тот же арбитр не захотел смотреть повтор ситуации, когда Погба свалил в штрафной Манджукича.

Вторая половина игры началась с атак хорватов. Однако наконец Франция поймала Хорватию на контратаке. Полю Погба позволили дважды пробить с линии штрафной. Первый удар заблокировали защитники, а со вторым не справился голкипер Субашич.

Показалось, интригу окончательно убил Киллиан Мбаппе, когда мощно пробил со средней расстояния и сделал счет - 4:1. Однако хорваты и не думали сдаваться. Манджукич подловил голкипера Франции в момент, когда тот решил демонстрировать дриблинг установил окончательный счет - 4:2.

Большего Хорватия не достигла.

Франция: Льорис, Матюиди (Толиссо), Умтити, Варан, Павар, Канте (Нзонзи), Погба, Мбаппе, Жиру (Фекир), Гризман

Хорватия: Субашич, Стринич (пьяца), Вида, Ловрен, Врсалько, Брозович, Ракитич, Модрич, Перишич, Ребич (Крамарич), Манджукич

Голы: Манджукич, 19 (автогол), 69, Перишич, 29 Гризман (пенальти, 38), Погба 59, Мбаппе, 65

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