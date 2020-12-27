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воскресенье, 27 декабря 2020 17:45

Сборная Финляндии показала невероятный дизайн новой формы

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Сборная Финляндии показала невероятный дизайн новой формы
Форму сборной Финляндии называют одной из лучших.Фото Lehtikuva

Дизайн футболок сборной Финляндии, которые она продемонстрировала в матчах Лиги наций, вызвал восторженные отклики в европейских странах. Об этом сообщает издание Ilta-Sanomat.

Особенно обрадовали финскую газету отзывы из Франции, которую не без оснований считают одной из законодательниц европейской моды.

Французские болельщики после победы финнов над их национальной сборной 11 ноября нынешнего года в Лиге наций (2:0) оценили форму соперника, как "красивую" и "стильную".

"Футболка сборной Финляндии просто великолепна", — считает Mazeltof.

"Куплю себе футболку сборной Финляндии — она откровенно хороша", — делится впечатлениями Abdel Ramsay.

"Из этого матча запомнились даже не два гола сборной Финляндии, а ее потрясающая форма", — пишет Keshia-val Norris.

Финская команда дебютировала в новой форме 3 сентября в матче Лиги наций против Уэльса (0:1). Ilta-Sanomat считает нынешний дизайн футболок сборной Финляндии "самым удачным в истории" и надеется, что эта форма поможет подопечным Маркку Канервы выйти в финальную часть ЧМ-2022.

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Сборная Финляндии является соперником Украины в отборочном цикле ЧМ-2022, наряду с командами Франции, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

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