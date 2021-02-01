Сборная Дании смогла дожать соперника. Фото: Gettyimages.com

Сборная Дании выиграла чемпионат Европы по гандболу 2021 года, который проходил в Египте.

В финале датчане победили шведов - 26:24.

Матч прошел при равной игре. Первый тайм завершился вничью 13:13. Во второй части игры сборная Дании в концовке игры смогла выйти вперед и удержать победный счет.

Бронзовые награды получила сборная Испании, которая в матче за третье место победила Францию - 35:29.

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Победителем чемпионата Европы в 2020 году стала сборная Испании.