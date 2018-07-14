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суббота, 14 июля 2018 19:22

Сборная Бельгии впервые в истории завоевала бронзу, англичане остались ни с чем: видеообзор матча

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Сборная Бельгии впервые в истории завоевала бронзу, англичане остались ни с чем: видеообзор матча
Азар и Менье принесли Бельгии третье место. Фото: FIFA

Определился бронзовый призер Кубка мира. Сборная Бельгии впервые в истории заняла третье место на КС. Англичане сыграли полурезервным составом и подверглись логичное поражение.

Уже в начале матча бельгийцы сделали заявку на победу. Менье на четвертой минуте матча открыл счет в матче. После пропущенного мяча игра выровнялась англичане больше владели мячом и пытались атаковать позиционно. Но создать по-настоящему опасные моменты они так и не смогли. Бельгия в свою очередь, контратаковала и имела несколько неплохих возможностей, чтобы увеличить преимущество. Но удалось это сделать лишь в конце матча. Эден Азар расстрелял Пикфорда и установил окончательный счет в матче.

КМ-2018, матч за 3-е место

Бельгия - Англия - 2:0

Голы: Менье, 4, Азар, 82

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Финал Кубка мира - 2018 состоится завтра. В 18:00 в битве за трофей сойдутся сборные Франции и Хорватии. Gazeta.ua начнет трансляцию поединка в 17:00.

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