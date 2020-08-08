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суббота, 08 августа 2020 16:02

Сарри уволен из "Ювентуса"

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Сарри уволен из &quot;Ювентуса&quot;
Сарри увольняют второй год подряд. в 2019 он возглавлял "Челси". Фото Рейтер

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри покинул пост, сообщает Sky Sport Italia.

"Клуб хотел бы поблагодарить тренера за то, что он написал новую страницу в истории "Ювентуса", выиграв 9-й титул. Это стало вершиной его личного путешествия, которое позволило ему покорить все вершины итальянского футбола", – сказано в заявлении клуба.

Вчера в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов туринский "Ювентус" обыграл "Лион". Встреча проходила на стадионе "Альянц — Ювентус" в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль на счету Криштиану Роналду. За "Лион" забил Мемфис Депай. Однако, несмотря на победу, "Ювентус" не смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов из-за правила гостевого гола. В первом матче "Лион" обыграл "Ювентус" со счётом 1:0.

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По информации источника, в "Ювентусе" уже начали искать нового специалиста. Одним из кандидатов на должность главного тренера туринцев является Симоне Индзаги, возглавляющий "Лацио".

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