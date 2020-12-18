Шарапова собралась замуж за британского миллионера

Бывшая 1-я ракетка мира, пятикратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Шарапова собралась под венец.

Избранницей россиянки стал британский миллионер Александр Гилкс.

"Я сказала: "да" с первого дня нашей встречи... Это был наш маленький секрет, не так ли?" - написала Шарапова в своем Іnstagram.

Избраннику теннисистки 41 год. Он старше Марии на 8 лет. Когда познакомились Шарапова и Гилкс, точно неизвестно, но с 2018 года их стали замечать вместе папарацци и поклонники. С тех пор пара уже практически не расставалась. Гилкс даже присутствовал на некоторых теннисных турнирах, в которых принимала участие Мария. Вместе молодые люди посещали различные светские мероприятия.

Автор: Іnstagram.com/mariasharapova

Гилкс родился в обеспеченной, но небогатой британской семьи. Его отец - доктор медицинских наук, один из ведущих дерматологов Великобритании, а вот мама преподавала в Оксфордском университете, будучи специалистом по России и Восточной Европе.

После учёбы Гилкс некоторое время работал во Франции в фирме Louis Vuitton, а затем переехал в Нью-Йорк, где стал акционером одного из аукционных домов. С 2011-го по 2018 год Александр - соучредитель и президент Paddle8 – онлайн-аукциона произведений искусства и предметов коллекционирования. По некоторым данным, примерный годовой доход Paddle8 в лучшие годы составлял около $1 млрд. С 2020 года Гилкс является соучредителем венчурной студии Squared Circles.

Гилкс уже был женат. В мае 2012 года в Венеции состоялась свадьба Алекса с дизайнером Эдвиной Еклствайт. Однако в сентябре 2016-го пара объявила о разводе.

Шарапова тоже помолвлена ​​не 1-й раз. В октябре 2010 года стало известно, что ей сделал баскетболист команды НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" Саша Вуячич. Однако пара не спешила со свадьбой. Отношения у молодых людей испортились, когда Саша поехал играть в Турцию. 2012-го, после победы Марии на "Ролан Гаррос", Шарапова и Вуячич расстались.

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Мария Шарапова - российская теннисистка, бывшая 1-я ракетка мира в рейтинге WTA. Выиграла пять турниров Большого шлема. 2016-го на 15 месяцев была дисквалифицирована из-за допинга. В начале 2020 года объявила о завершении карьеры.