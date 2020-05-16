Шаран ждет появления Ковальца в сборной

Ковалец ждет приглашения от итальянських клубов. Фото ФК "Александрия"

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран высказался о подопечном Кирилле Ковальце, которого сватают в Серию А. Владимир считает Кирилла высококлассным футболистом, которому мешают частые травмы.

"Думаю, он в хороших физических кондициях, когда нет травм. Его потенциал, футбольный интеллект, неординарные действия, умение брать игру на себя и понимание футбола известны. Об этом пишет sport.ua

В нашей команде он также научился правильно отрабатывать в обороне. Ранее он вообще не любил отбирать мячи, а сейчас с этим все намного лучше.

Хотелось бы увидеть, как он себя проявит. Время для попадания в сборную у него есть", - сказал Шаран.

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В нынешнем сезоне Ковалец сыграл за "Александрию" 14 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 4 точных передачи.